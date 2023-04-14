Киберпреступная сеть, возглавляемая майнером, ликвидирована в Париже

Возглавил преступную организацию 17-летний юноша из Тулузы, который занимался майнингом.
Информация была подтверждена Figaro источником в полиции следственных органах столицы Франции.
Задержанные специализировались на фишинговой афере.
Этот метод состоит в том, чтобы, например, выдать себя за банк, чтобы украсть личную информацию и впоследствии перепродать ее.
«Мошенники очень хорошо владеют сектором, к которому, как они утверждают, принадлежат», — объясняет источник в полиции, — «Эта техника может застать врасплох любого человека, независимо от его интеллектуального профиля».
Как только учетные данные кредитной карты оказывались в их распоряжении, киберпреступники меняли их на криптовалюту на онлайн-платформах.
Преступный трафик принес злоумышленникам около 600 000 евро менее чем за год.