Крид позвал свою девушку замуж, о чем сообщил во время стрима

Егор Крид активно общается со своими фанатами в интернет-пространстве, проводит стримы, во время одного из которых решил пооткровенничать.

Оказывается, 27-летний артист позвал в ЗАГС свою избранницу, о чем информирует Starhit.

Певец заявил, что это супер-новость для поклонников, упомянув, что теперь "десерт холостяка" (видимо, в его новом кафе "Gucci") будет носить теперь название "десерт женатика".

Имени своей будущей супруги Крид не озвучил, но фанаты певца "подозревают в этом" блогера Катю Толстопятову, которую заметили в обществе артиста 2 года назад.