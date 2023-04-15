Полиция обвинила Собчак в распространении фейков о российской власти, но СК не стал возбуждать против нее уголовное дело

Ксении Собчак в очередной раз повезло. Ее обвиняли в распространении фейков о российских властях, за что ей грозило уголовное дело.

Сотрудники полиции усмотрели в ее высказываниях и постах наличие недостоверных сведений о российском правительстве.

Материалы по делу переданы в СК РФ, но в инстанции не дали ход делу известной блондинки.

Ранее сообщалось, что на Ксению накинулся журналист Антон Красовский, обвинив ее в том, что ее журналистская деятельность абсолютно бесполезна.

Красовский призвал Собчак оказать помощь своим сотрудникам, которые стали фигурантами дела о вымогательстве.