Илон Маск решил запустить собственный проект в ИИ после заявлений об отказе от искусственного интеллекта

Всего несколько дней назад глава Twitter Илон Маск призвал к повсеместному отказу от искусственного интеллекта (ИИ).

Согласно открытому письму исследователей и предпринимателей, которое подписал эксцентричный мультимиллиардер, разработка приложений ИИ должна быть остановлена на шесть месяцев. Причина: стремительный, и в глазах многих пугающий, прогресс чат-бота ChatGPT.

«ИИ меня напрягает», — пояснил свою позицию Маск.

Сейчас предприниматель собирает команду исследователей и инженеров в области искусственного интеллекта. Упоминается известный эксперт по искусственному интеллекту Игорь Бабушкин, который совсем недавно работал в материнской компании Google Alphabet в компании-разработчике Deepmind.

Бабушкин является экспертом по таким так называемым большим языковым моделям, как и ChatGPT.