Юристы Назарова настаивают на апелляции дела против актера о дискредитации ВС РФ

Представители Тверского суда российской столицы сообщили, что адвокаты Дмитрия Назарова подали апелляцию на штраф, который обязали уплатить актера.
50 000 российских рублей - плата за дискредитацию артистом Военных сил России.
Судебная инстанция назначила меру пресечения согласно статьи 20.3.3. административного кодекса РФ, а сумма является максимальной при таком нарушении.
Дело против Назарова возбуждено из-за размещении им видеоролика на платформе Ютуб. Согласно материалам дела, в нем Назаров сообщает недостоверные сведения о российской армии.