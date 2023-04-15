Юристы Назарова настаивают на апелляции дела против актера о дискредитации ВС РФ

06:46 2023-04-15

Дмитрия Назарова обвиняют в дискредитации ВС РФ. Его оштрафовали на 50 000 российских рублей. Адвокаты знаменитости подали на апелляцию дела против своего подопечного.

Представители Тверского суда российской столицы сообщили, что адвокаты Дмитрия Назарова подали апелляцию на штраф, который обязали уплатить актера.

50 000 российских рублей - плата за дискредитацию артистом Военных сил России.

Судебная инстанция назначила меру пресечения согласно статьи 20.3.3. административного кодекса РФ, а сумма является максимальной при таком нарушении.

Дело против Назарова возбуждено из-за размещении им видеоролика на платформе Ютуб. Согласно материалам дела, в нем Назаров сообщает недостоверные сведения о российской армии.