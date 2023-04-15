Юристы Назарова настаивают на апелляции дела против актера о дискредитации ВС РФ

Бородин требует проверить Норкина и НТВ на цензуру после ссоры с ведущим в эфире программы Место встречи

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обвинил Андрея Норкина и канал НТВ в распространении нецензурной лексики после того, как "повздорил" с ведущим в рамках шоу "Место встречи".