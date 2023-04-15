Козловский подает в суд на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Бородина

Данила Козловский подает в суд на руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

В своем Телеграм-канале артист обвинил общественника в злоупотреблении власти для личного пиара.

По мнению актера, активист без конца "подкидывает дел" стражам порядка, призывая фактически ежедневно полицию работать в отношении новой жалобы на известную личность.

Адвокат Козловского подготовил заявление с требованием проверить деятельность Бородина и проекта, главой которого тот является.