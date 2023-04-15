Бородин требует проверить Норкина и НТВ на цензуру после ссоры с ведущим в эфире программы Место встречи

В эфире передачи "Место встречи", гостем которой стал Виталий Бородин, обсуждалась тема относительно позиции актрисы Лии Ахеджаковой против СВО.

Напомним, что Бородин требует возбуждения уголовного дела против пожилой артистки, обвиняя ее в государственной измене. Активист обратился по поводу в Генпрокуратуру РФ.

Общественник повздорил с ведущим программы Андреем Норкиным из-за употребления нецензурной лексики на ТВ.

Бородин покинул студию шоу, "громко хлопнув дверью", а после "накатал" жалобу в Роскомнадзор с требованием проверить Норкина и НТВ на предмет создания и распространения материалов в СМИ с использованием нецензурной брани.