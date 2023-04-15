Верховный суд США временно приостановил действие закона о таблетках для аборта

07:32 2023-04-15

Верховный суд США в пятницу временно приостановил действие решения суда низшей инстанции, позволив на время сохранить полный доступ к препарату, используемому для половины абортов в Соединенных Штатах.

Приостановка действует до полуночи среды, сообщил судебный орган в пресс-релизе в пятницу.

Администрация Байдена объявила в четверг, что захватит храм закона, чтобы оспорить ограничения на доступ к этой печати, принятые несколькими часами ранее Апелляционным судом.

Коллегия из трех судей, базирующаяся на консервативном Юге, в среду вечером выдвинула строгие условия для распространения мифепристона.

С потенциально огромными последствиями для доступа к абортам: в сочетании с другой таблеткой, мифепристоном, препарат используется более чем в половине абортов в Соединенных Штатах.