Верховный суд США временно приостановил действие закона о таблетках для аборта

Приостановка действует до полуночи среды, сообщил судебный орган в пресс-релизе в пятницу.

Администрация Байдена объявила в четверг, что захватит храм закона, чтобы оспорить ограничения на доступ к этой печати, принятые несколькими часами ранее Апелляционным судом.

Коллегия из трех судей, базирующаяся на консервативном Юге, в среду вечером выдвинула строгие условия для распространения мифепристона.

С потенциально огромными последствиями для доступа к абортам: в сочетании с другой таблеткой, мифепристоном, препарат используется более чем в половине абортов в Соединенных Штатах.