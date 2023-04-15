Двое жителей Гонконга были задержаны за то, что стреляли в полицию из водяных пистолетов

Сонгкран традиционно отмечается водяными боями, когда «жертвами» празднующих становятся случайные прохожие и туристы. Их обливают холодной водой из водяных ружей и ведер.

Двое 20 летних мужчин, использовал фестиваль как прикрытие для преследования правоохранительных органов, заявили в полиции.

Один из задержанных является автором собственного канала YouTube, сообщает South China Morning Post.

Гонконг, как особая административная территория Китая в последнее время ужесточил некоторые законы, которые делали атмосферу в нем более демократичной, чем в остальном Китае.