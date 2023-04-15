Генштаб ВСУ в панике после заявлений о применении ВС РФ Х-50 и «Иноходец»

Заместитель начальника Генштаба ВСУ уже сделал ряд панических заявлений о готовящемся применении новых инструментов из арсенала ВС России.

Что касается Х-50, то известно, что эта тактическая ракета большой дальности плохо заметна для радаров ПВО противника, благодаря чему ограничивает дальность своего обнаружения в 100−120 км для воздушных и 25-30 км для наземных комплексов ПРО.

Крылатая ракета эффективно поражает цели противника, как это не раз уже было отмечено в зоне СВО.

БПЛА «Иноходец» опасен для противника своей способностью нести на подвесной системе ракеты Х-БПЛА, которые используются, как эффективные противотанковые средства.