Шаффер назвал ложью официальную версию Вашингтона по утечкам об Украине

Шаффер пояснил, что рядовой ВВС первого класса Джек Тейшейра, обвиняемый утечке материалов, не имел доступ к совершенно секретной информации Пентагона.

«Этого не может быть. Получение совершенно секретного допуска SCI занимает годы, этот парень еще не прожил достаточно долго, чтобы получить допуск TS/SCI. Я был лейтенантом в 20 лет, и мне пришлось пройти через специальные курсы, и я получил только обычный секретный допуск, и я был офицером разведки, то есть оперативником, преследующим террористов», — сказал отставной американский разведчик в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Тони Шаффер добавил, что у обвиняемого был полный набор допусков уровня гамма.