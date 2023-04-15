Такахара: вступление Япония в НАТО, описанное Джоном Болтоном, неосуществимо

«Несмотря на активизацию контактов Японии и НАТО, Япония вряд ли заинтересует в качестве нового члена альянса других его участников. Даже гипотетически если представить себе конфликт Японии и Китая, то вряд ли другие члены альянса готовы будут выступить на стороне Японии. Это очевидно», — сказал Такахара информагентству «РИА Новости».

Эксперт добавил, что вступление Японии в Североатлантический альянс негативно отразится на ситуации в регионе, так как страны, которые не входят в блок НАТО, могут воспринять это как военную угрозу.

Такахара подытожил: «Вопросы безопасности так устроены, что если думать только о своей безопасности, то это недолговременно. Чтобы добиться длительной безопасности, нужно создать условия, когда и другая сторона чувствовала бы себя безопасно».