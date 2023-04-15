Константинов пригласил Дональда Трампа и Илона Маска посетить Крым

«Мы готовы пригласить Илона Маска, чтобы он увидел всё на месте. Убежден, что если к нам захочет приехать Трамп, мы его встретим. Он приедет к нам одним человеком, а уедет другим», — сказал Константинов информационному агентству «РИА Новости».

Политик также выразил свою уверенность в том, что после визита Трампа и Маска в Крым «многие вопросы будут решаться по-другому».

Как отметили обозреватели газеты «Известия», в конце прошлого 2022 года российская сторона приглашала зарубежных деятелей на полуостров с целью опровергнуть все сообщения СМИ о том, что в Крыму якобы «плохая обстановка».