Миколог рассказал, какие весенние строчки можно собирать, а какие обходить стороной

Самыми распространенными весенними грибами являются строчки. Они бывают нескольких видов.

Главная опасность в том, что среди строчков есть, как очень опасные, ядовитые, так и вкусные деликатесные грибы.

Строчок обыкновенный

Этот ядовитый гриб известен, тем, что практически ежегодно фиксируются случаи отравления и даже смерти после его употребления.

Как отмечает старший преподаватель кафедры микологии и альгологии МГУ им. Ломоносова Владимир Гмошинский, содержащийся в этих грибах токсин гиромитрин, поражает центральную нервную систему человека и печень.

Интересно, что в некоторых российских справочниках строчок обыкновенный определен, как условно-съедобный, тогда как европейские справочники относят его к смертельно-ядовитым.

Строчок гигантский съедобный

Эти грибы растут в конце апреля-начале мая. Предпочитают те же места, что и белые грибы, и подберезовики. Гигантский строчок имеет очень приятный насыщенный запах. Гриб ценят за бесподобный деликатесный вкус.

В отличии от строчка обыкновенного гигантский строчок абсолютно безопасен и никаких токсинов не имеет.

Как отличить

Оба вида строчков могут расти на одной поляне, имеют схожее строение – толстые ножки и шляпки «с извилинами».

Главное отличие съедобных строчков гигантских – их крупный размер. Кроме того, у них более светлая шляпка и более выраженный извилистый рисунок на ней.

Его ножка всегда более толстая и как-бы плавно переходит в шляпку.

У ядовитого строчка обыкновенного шляпка имеет более яркий цвет и может иметь разные оттенки – от коричневого до бордового. А ножка - серая.