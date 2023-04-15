Миколог рассказал, какие весенние строчки можно собирать, а какие обходить стороной

12:36 2023-04-15

Даже бывалые грибники весной не часто отправляются в лес за грибами, так как боятся перепутать ядовитые со съедобными. Но существуют признаки, зная которые, съедобный гриб можно опознать безошибочно.

Самыми распространенными весенними грибами являются строчки. Они бывают нескольких видов.

Главная опасность в том, что среди строчков есть, как очень опасные, ядовитые, так и вкусные деликатесные грибы.

Строчок обыкновенный

Этот ядовитый гриб известен, тем, что практически ежегодно фиксируются случаи отравления и даже смерти после его употребления.

Как отмечает старший преподаватель кафедры микологии и альгологии МГУ им. Ломоносова Владимир Гмошинский, содержащийся в этих грибах токсин гиромитрин, поражает центральную нервную систему человека и печень.

Интересно, что в некоторых российских справочниках строчок обыкновенный определен, как условно-съедобный, тогда как европейские справочники относят его к смертельно-ядовитым.

Строчок гигантский съедобный

Эти грибы растут в конце апреля-начале мая. Предпочитают те же места, что и белые грибы, и подберезовики. Гигантский строчок имеет очень приятный насыщенный запах. Гриб ценят за бесподобный деликатесный вкус.

В отличии от строчка обыкновенного гигантский строчок абсолютно безопасен и никаких токсинов не имеет.

Как отличить

Оба вида строчков могут расти на одной поляне, имеют схожее строение – толстые ножки и шляпки «с извилинами».

Главное отличие съедобных строчков гигантских – их крупный размер. Кроме того, у них более светлая шляпка и более выраженный извилистый рисунок на ней.

Его ножка всегда более толстая и как-бы плавно переходит в шляпку.

У ядовитого строчка обыкновенного шляпка имеет более яркий цвет и может иметь разные оттенки – от коричневого до бордового. А ножка - серая.