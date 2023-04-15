Как Майя Плисецкая: Роза Сябитова раскрыла планы на старость

Розе Сябитовой - 61 год. Знаменитая телесваха отлично выглядит и не скрывает, что пользовалась услугами пластических хирургов, сообщает Рамблер.

Телеведущая сделала подтяжку лица, липосакцию и многие другие процедуры. Но это все уже в прошлом. По словам Розы Раифовны, больше к радикальным мерам усовершенствования она прибегать не планирует. И стареть хочет достойно, уточняет СтарХит.

Я лишь поддерживаю красоту, которую вернула с помощью специалистов, используя преимущественно домашние способы. Сейчас хочу стареть, как великая балерина Майя Плисецкая. Хотя Плисецкая уделяла своей внешности большое внимание, она не боялась появиться на важных мероприятиях без макияжа.

Такая смелость, подчеркнула Сябитова, не подмочила репутацию Плисецкой. Наоборот - возвысила балерину в глазах общественности.

Для нее грация и стройность значили намного больше, чем морщины, — объяснила телесваха.

Ранее Роза Сябитова пожаловалась, что из-за того, что она постоянного нажимала на газ в долгих поездках, у телесвахи образовался тромб.