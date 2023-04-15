Ринкевич: МИД Латвии запретил певице Инстасамке въезд в страну

Днём субботы, 15 апреля, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич публично заявил, что россиянка Дарья Зотеева, более известная как рэп-певица с псевдонимом "Инстасамка", была внесена в латвийский "чёрный список" и утратила право на посещение данного государства на неустановленный срок.

По словам Ринкевича, запрет на въезд Зотеевой в Латвию был принят на основании второй статьи 61-го закона страны о иммиграции. Также политик подчеркнул, что решение о внесении "Инстасамки" в список невъездных граждан он принял самостоятельно без консультаций с правительством.

Характерно, что ранее Дарья Зотеева была внесена в базу запрещённого украинского сайта "Миротворец", который осуществляет мониторинг и профайлинг лиц, признанных недружественными для Украины. Причиной внесения "Инстасамки" в базу данного ресурса являются слухи о том, что она пожертвовала свыше миллиона рублей на нужды российской армии.

В январе нынешнего года концерт Зотеевой в Пятигорске был отменён по неустановленным причинам, после чего череда выступлений музыканта начала происходить по всей территории России. Также суд Санкт-Петербурга запретил один из видеоклипов "Инстасамки", постановив, что он пропагандирует запрещённую в РФ идеологию.

К настоящему моменту правительство Латвии запретило на неопределённое время въезд на территорию своего государства порядка 150-ти российским гражданам.