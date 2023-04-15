Витамины для цветов: Лучшая подкормка для недавно посаженной рассады петунии

Для благополучного развития рассады очень важно достаточное освещение на постоянной основе. При дефиците света рассада будет некрасиво вытягиваться.

Сократить длительность светового дня до 14 часов можно только спустя пару недель с момента формирования всходов. В это время молодым растениям необходим отдых в ночные часы.

Второй важный критерий — температура. Идеальный диапазон — от 18 до 22 градусов тепла. Параллельно не забывайте поддерживать требуемую влажность воздуха и грунта.

Только совокупность всех этих показателей позволит вам вырастить крепкую и здоровую рассаду. Если такой режим в полной мере обеспечить вы не можете, на помощь придет Эпин. Это специальный препарат, который является хорошим стимулятором роста.

Рассада петуний не растет, стоит ли сразу удобрять:

Прежде чем приступать к приготовлению удобрений, убедитесь что нет других проблем.

Не расти рассада может по ряду других причин:

Неподходящий показатель кислотности. Кислых грунт не подходит для нежных петуний.

Тяжелые грунты. Исправить ситуацию помогут разрыхляющие компоненты вроде вермикулита.

Отсутствие обеззараживания грунта во время подготовки к посадке.

Если с этими пунктами все в порядке, можно провести эффективную подкормку обычными аптечными средствами.

Речь идет о витаминах В1, В6 и В12. Для приготовления рабочего раствора я просто развожу по ампуле с каждым витамином в литре теплой воды. Такую питательную подкормку достаточно применять раз в неделю.

Несколько правил и советов по грамотной подкормке петунии:

Внекорневые подкормки проводят утром или вечером, либо днем в пасмурную погоду. Днем в солнечную погоду опрыскивать по листьям нельзя, т.к. растение может получить солнечный ожог.

Корневые подкормки выполняют после полива обычной водой либо вместе с поливом (но в меньшей концентрации).