Деготь, жмых или фасоль: какие неожиданные лобавки в лунку избавят картофель от проволочника

Этого вредителя отлично отпугивают такие сидераты, как бобовые культуры. Если, к примеру, посадить их рядом с картофелем, это не только отпугнет проволочника, но и обогатит почву азотом.

Хорош и такой сидерат, как горчица, сеять его лучше ранней весной либо с осени. Когда она вырастет на 10-15 см, ее надо скосить и заделать в почву. Вредитель просто не переносит запаха перегнившей горчицы.

Такой сидерат также улучшает структуру почвы, насыщает азотом - земля становится рыхлой и мягкой, как пух.

А что добавить в лунку при посадке картофеля, чтобы избавиться от проволочника? Как отмечает автор Зеленых историй на платформе Дзен, она использует для этого березовый деготь.

Для этого нужно ненадолго замочить клубни в таком растворе, который готовится так: в 3 л воды растворить 3 ст. л березового дегтя, перемешать. Дополнительно можно пролить и саму лунку раствором березового дегтя (1 ст.л на 10 л воды).

В лунку также можно добавить горчичный жмых, сухую горчицу, золу или луковую шелуху (по щепотке).

Еще вариант - посадить вместе с клубнем фасолину: он будет расти и отпугивать вредителя.