Настасью Самбурскую покусали на Бали

Звезда сериала «Универ» организовала себе захватывающий отдых. Она провела отпуск в Дубае, затем отправилась на Бали.

Настасья Самбурская регулярно рассказывает о своих приключениях на отдыхе. Однако она неожиданно на время пропала из соцсетей, сообщает СтарХит.

Наконец звезда объяснила причину своего молчания. Артистка записала видео, где предстала на пляже в лаконичном бикини. На голове у нее была пестрая кепка. Самбурская отказалась от макияжа, показав естественную красоту.

Меня давно не было, и я врываюсь с новостями: меня укусил местный мужик. Я пошутила: местный муравей. Теперь у меня такая штука на руке, до этого был волдырь. Яд у него сохраняет свойства до 8 лет. Если на него надавили, а он в это время был на простыне или полотенце, то будут такие вот волдыри на коже. Потому, если заметили таких муравьев, надо быть аккуратнее. И проходит это до месяца, - пожаловалась артистка.

Актрису покусал томкат. Яд насекомого на самом деле может сохранять токсичность до 8 лет. Раны заживают на коже минимум неделю, и интенсивное покраснение кожи способно сохраняться до нескольких месяцев.