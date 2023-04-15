Зеленский провёл почти полуторачасовой разговор с Макроном

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на фронте, а также итоги недавнего государственного визита французского лидера в Китай и предстоящий саммит Североатлантического альянса, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

«В частности, о необходимости получения Украиной действенных гарантий безопасности ещё до вступления нашей страны в Альянс. Отдельно уделили внимание реализации украинской формулы мира», — написал глава киевского режима в своём Telegram-канале.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевский режим не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс.