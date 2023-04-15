Дачный эксперт назвал растения, которые нельзя сажать рядом с виноградом

Хорошо сочетаются друг с другом однолетние цветы с небольшой корневой системой и виноград. Можно подсадить к нему астру, гипсофила, флокс Друммонда.

Среди двулетних растений выбирайте в качестве соседей винограда незабудки, анютины глазки, мальву.

Плохо переносят друг друга виноград и очиток или примула.

Что касается розы, то она будет сигнализировать о близкой опасности.

Если вы увидели, что роза заболела мучнистой росой, значит, болезнь скоро доберется и до вашего винограда. То есть, пора принимать срочные меры.

Высаживаем возле виноградной лозы бобовые, они насытят землю азотом, важным для развития винограда. Хорошими соседями будут укроп, щавель, шпинат.

Можете также устроить рядом с лозой грядки с редисом, луком, огурцами, свеклой, цветной капустой.

А вот с картофелем или помидорами виноград лучше не сажайте, держите также подальше от него грядки с перцем, морковкой, сельдереем, хреном, петрушкой.

Также плохие соседи винограда - это лук-порей, шнитт-лук.