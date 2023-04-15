Пригожин прокомментировал появление флага Украины у Таврического дворца в Санкт-Петербурге

«Это то “глубинное государство”, о котором я вчера рассказывал. Одни погибают для того, чтобы сорвать этот флаг, а другие, топчась по их телам и плюя им в закрытые глаза, вешают его и прославляют», — цитирует слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

В 2018 году аналогичную ситуацию председатель СФ Валентина Матвиенко объясняла тем, что официального заявления от Украины о выходе из ассамблеи не поступало, поэтому её флаг и закрепленные за ней помещения по-прежнему остаются в Таврическом дворце.

Напомним, с 2014 года Украина отказалась участвовать в работе Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств.