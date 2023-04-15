Садово-огородны эксперт рассказал простые правила прореживания петрушки, чтобы получить сочную зелень

Петрушку обычно высаживают семенами прямо в открытую грядку без предварительного выращивания рассады.

Когда появляются всходы, они часто бывают очень обильными и густыми, поэтому необходимо проводить прореживание.

Процедуру делаем дважды, чтобы наверняка вырастить крепкое пышное растение с большими сочными листьями. Ведь для этого петрушке необходимо достаточно простора.

Сначала прореживаем в фазе появления 2-3 листиков, выдергиваем лишнюю поросль, оставляя расстояние между соседними растениями около 3 см.

Второй раз ждем, когда вырастет до 7-8 листиков. Снова убираем лишние ростки, придерживаемся интервала в 5-6 см.

Вырванную зелень можно применить с пользой, не выбрасывая попусту. Уложите ее в компостную яму, из петрушки получится неплохая добавка к будущему удобрению.