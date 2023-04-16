Эффективно и бюджетно: чем подкормить рассаду огурцов, чтобы корни стали крепче, а урожай более щедрым

Огурцы - растение некапризное, но внимания тоже требует. К примеру, грунт для него надо выбирать рыхлый, чтобы семена всходили активнее и корневая система набирала силу.

После посева огурцам подкормки не нужны - им хватает питательных веществ, которые уже есть в почве. Очень важно обеспечить культуре регулярный полив, температурный режим и проследить, чтобы рассаду не продувало на сквозняках и ей хватало света.

Первую подкормку, как правило, проводят, когда появятся 1-2 настоящих листика (не считая семядольных). Удобрения в этот момент растение требует минерального. Идеально - состоящего из равных частей азота, фосфора и калия (по 5 г на 5 л воды).

Через пару недель после первой подкормки ее повторить и до момента высадки в грунт больше ничем не кормить.

А при пересадке в теплицу надо добавить одно тайное средство, которое даст мощный импульс к развитию орурцов. Это - пучок нарезанной крапивы.

Крапива укрепит корни растения, которые, в свою очередь, дадут силу плетям и сами плодам. Урожай будет потрясающим!