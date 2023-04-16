Опытный садовод назвал основные этапы разведения огуречной рассады - низкой и коренастой

Семена для посева выбираем те, что прошли обработку, оболочка у них будет яркая. Семена собственной заготовки нужно сажать на второй год после сбора.

Высеваем семена на рассаду в середине апреля, чтобы в середине мая они готовы были к перемещению на постоянную грядку.

Грунт готовим обязательно плодородный, с хорошей влагоемкостью и рыхлостью. Рекомендуемый состав: биогумус, вермикулит/перлит, торф, цеолит.

Перед получением крепких всходов держим температуру около 25 градусов тепла. Потом снижаем до 20-22 градусов. Ночью понижаем еще немного - до 16-19 градусов.

Свет огурцы должны получать постоянно, круглые сутки. Это касается только первых трех дней после выхода первых росточков.

Позже обеспечиваем сеянцам до 14 часов постоянного освещения в сутки.