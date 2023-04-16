Дачный эксперт объяснил, как помочь вытянутой рассаде стать крепче и здоровее

Разберемся с экспертом, что приводит к вытягиванию рассады и как укрепить такие сеянцы, чем им помочь.
Чаще всего рассада вытягивается, если ей не хватает света. Ростки ищут солнце и тянутся к нему.
Свет нужен для выработки хлорофилла, необходимого для протекания фотосинтеза и для развития растения в целом.
Еще одна причина вытягивания ростоков - дефицит питания, это возможно из-за неплодородной почвы.
Если саженцы уже начали удлиняться, есть несколько способов повлиять на ситуацию.
Организуйте полноценное освещение, при необходимости досвечивайте растения фитолампами.
Грамотно проводите полив - регулярно и в меру. Улучшите состав почвы или пересадите растения в другой грунт, если этот не подходит.
Позаботьтесь о подкормке, это важно для ослабленной рассады, чтобы получить дополнительную энергию для роста.
Соблюдайте тепловой режим, оптимальные показатели влажности.
Обеспечьте доступ воздуха, рассада должна проветриваться, в закрытом состоянии и в душном помещении она ослабнет, будет сохнуть и болеть.