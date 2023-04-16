Дачный эксперт объяснил, зачем удалять коронный цветок на перцах

Аргументом в пользу удаления коронного цветка служит возможность улучшения урожая.

Те, кто противится этой процедуре, считают удаление коронного соцветия стрессом для культуры, который ей совсем не нужен. Из-за стресса как раз урожайность начнет спадать.

Коронным называют цветок, появившийся первым в месте разветвления перца. Его удаление, как полагают отдельные садоводы, сэкономит силы растения, которые напрасно растрачиваются на этот цветок.

Эксперты полагают, что цветок этот все же лучше убрать. Он сам не будет держаться долго и отпадет, но лучше не ждать, чтобы зря не тратить ресурсы растения.

Когда появляется коронный цветок, перец еще недостаточно набрался сил, плодоносить он еще не будет. Убрать этот цветок - это лучший выход из ситуации.