Садовод-эксперт назвал несколько правил выращивания зеленого лука на подоконнике

Выберите правильно луковицы на посадку. Не берем крупные - их лучше употребить в пищу. Из мелких перо вырастет чахлым, с невыразительным вкусом. А вот средние луковички - это то, что надо.

Обеспечьте посадкам много света. Для проращивания зеленых перьев лука нужно обилие солнечных лучей. Подойдет южный подоконник. Если нет такого, понадобятся фитолампы. С их помощью урожай получите быстрее в разы.

Высаженный в землю лук надо регулярно поливать, проверяйте почву, чтобы она никогда не подсыхала. Поливать слишком обильно не нужно, только по мере необходимости, чтобы не вызвать гниение. Помним о том, чтоб для полива надо брать отстоянную нехолодную воду.

Для выращивания лука на зелень подкормки не вносятся. А вот стимулятор роста будет кстати, например, янтарная кислота.