Юрий Ашихмин, известный по картине Обитаемый остров, скончался на 61-м году жизни

О кончине Юрия Ашихмина сообщила его подруга Алла Вагина ВКонтакте. Актеру было 60 лет.

В последний день перед смертью артист лежал в больницы. Он долго лечился от болезни.

Первый раз на экране Ашихмин появился в 1993 году в картине "Пленники удачи". В его фильмографии числятся такие проекты, как "Хрусталев, машину!", "Бумажный солдат", "Трудно быть Богом", "Клеймо", "На игре", "Юрьев день".

Юрий снялся за свою жизнь в около 200 фильмах.

Одной из самых ярких ролей актера стала роль Плешивого в "Обитаемом острове" по роману братьев Стругацких.

В качестве режиссера картины выступил Федор Бондарчук.