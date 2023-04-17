Шейк в компании Ди Каприо посетила музыкальный фестиваль Coachella

Ирину Шейк и Леонардо Ди Каприо подозревают в романе. Причиной этому стало их совместное посещение музыкального фестиваля Coachella. Об этом сообщает Page Six.

По имеющимся данным, селебритис прибыли на мероприятие поздно вечером в субботу, а удалились лишь утром в воскресенье.

Интересен тот факт, что знаменитостей не впервые видят в компании друг друга. Чуть раньше вместе они посетили презентацию автомобильного салона.

Никаких комментариев относительно своих отношений ни актер, ни модель не давали.

Интересно, что совсем недавно Ди Каприо "сватали" роман с известной британской ведущей Майей Джамой. Сообщалось также, что Шейк вновь сошлась с актером Брэдли Купером.