Темнокожий Морган Фриман заявил, что слово афроамериканец для него оскорбление

10:54 2023-04-17

Знаменитый актер Морган Фриман воспринимает слово "афроамериканец" как оскорбление.

Знаменитый Морган Фриман воспринимает определение темнокожих людей как афроамериканцев оскорблением.

Также актеру не по душе понятие "месяц черной истории". Он возмущен, что богатую африканскую культуру загнали в рамки одного месяца.

Такие мероприятия для звезды экрана также как и понятие "афроамериканец" оскорбительны.

Фриман негодует, что Африку будто приравняли к стране, тогда как это огромный континент.

Тот факт, что в кино появились представители различных рас именитый артист называет большим прогрессом.

Такое мнение разделяют не все. На днях в Сети анонсирована документальная картина о Клеопатре, которую сыграла темнокожая артистка. Данным фактом недовольны как многие эксперты, так и пользователи.