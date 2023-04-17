Валерия знает из общения с покинувшими РФ знаменитостями, что те сами себя наказали

Валерия призвала не вспоминать тех звезд, которые покинули РФ с запуском СВО. Певица из бесед с многими коллегами, проживающими сейчас за границей, знает, что они глубоко несчастны и хотят вернуться домой.

Артистка убеждена, что такие артисты сами себя наказали, так как больше не смогут зарабатывать в России. Люди не пойдут на их концерты, фильмы с их участием не соберут большие кассы.

Валерия называет коллег, уехавших за рубеж отвергнутыми. Знаменитость знает, что в первые месяцы после отъезда многие из них чувствовали будто у их ног весь мир, но спустя год поняли, что интерес к ним за границей утерян, а на родине они уже не нужны.

Поведение звезд за границей певица называет бравадой, а на самом деле большинству хочется домой.

Исполнительница называет коллег за границей русскими, а все русские за рубежом - персоны нон грата.