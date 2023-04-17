Валерия объяснила, почему подала в суд на латвийские власти

17 апреля Валерии исполняется 55 лет. Общаясь с корреспондентами "Аргументов и фактов", артистка объяснила, почему она и ее муж, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в 2014 году подали в суд на латвийские власти.

Оказывается, знаменитостям запретили пересекать границу Латвии в том самом году.

Певица утверждает, что они с супругом хотели восстановить справедливость, недоумевая, почему им нельзя приезжать в прибалтийское государство.

Валерия была очень поражена, когда только ее, Иосифа Кобзона и Олега Газманова внесли в "черный список" власти Латвии, так как российских артистов, поддерживающих вхождение Крыма в состав Росссийской Федерации, было много.

Исполнительница не поняла принцип отбора "угодных и неугодных" российских артистов на фестиваль "Новая волна".

В итоге фестиваль был перенесен из Юрмалы в Сочи.