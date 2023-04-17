Валуев пожаловался, что он не может увидеться с дочерью Марией, живущей в Польше

Дочь Александра Балуева Мария в отличие от отца проживает в столице Польши.

Актер негодует по поводу того, что сейчас для него увидеться с самым дорогим человеком, - настоящая проблема.

Балуев вспоминает, что в период пандемии он хотя бы мог получить визу, а теперь приезд в Варшаву для него стал невозможным.

Артист очень надеется, что когда-нибудь это станет возможным. На судьбу звезда экрана пожаловался в интервью "Каравану историй".

Лишь по мессенджерам сегодня возможно общение дочки со своим известным родителем.

Напомним, что широкую известность актер получил после выхода картины режиссера Станислава Говорухина "Благословите женщину". Благодаря этому же фильму обрела популярность и его коллега Светлана Ходченкова.