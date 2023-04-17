Маск: власти США имели доступ к личным перепискам пользователей Twitter

Днём понедельника, 17 апреля, американский предприниматель Илон Маск, выкупивший компанию Twitter 25 апреля 2022 года за 44 миллиарда долларов, дал интервью ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону. В рамках интервью Маск публично заявил, что правительство США осуществляло слежку за пользователями Twitter.

По словам Илона Маска, после того, как он занял кресло генерального директора в данной компании, он ознакомился с характерном работы предыдущего руководства мессенджера, придя в шок от того факта, что американские власти имели широкий доступ к работе данной интернет-платформы.

В частности, Маск утверждает, что спецслужбы и правительство США могли просматривать личные переписки пользователей Twitter, имея доступ к их любым личным данным. "То, насколько государственные органы имели полный доступ ко всему, что происходило в Twitter, поразило меня", - признаётся бизнесмен.

Заметно, что во время беседы интервьюер Карлсон был ошарашен признанием Илона Маска, красноречиво протестуя против подобных актов нарушения конституции и отмечая, что правительство Соединённых Штатов не имело право осуществления теневого контроля за данными пользователей мессенджера.

Характерно, что ранее Маск обнародовал большое расследование, в котором рассказал, что при прежнем руководстве Twitter сотрудники компании выполняли "просьбы" демократической партии США и администрации Джо Байдена, удаляя из мессенджера любые неудобные для администрации Вашингтона публикации.