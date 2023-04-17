Россияне раскритиковали Собчак за то, что та назвала Пугачеву Родиной-матерью

Волна негодования со стороны пользователей Сети захлестнула Ксению Собчак.

Причиной гнева россиян в адрес звездной блондинки стало ее поздравление певицы Аллы Пугачевой с днем рождения.

Журналистка назвала артистку "Родиной-матерью", поблагодарив ее за то, что остается таковой.

Слова блогерши соотечественники приняли в штыки, усомнившись, что у Ксении все в порядке с головой. Многие заявили, что Родина - все те, кто остался в родном государстве и поддерживает его во всем.

Ранее сообщалось, что уголовному делу против Собчак не дали хода. Речь идет о деле относительно распространения знаменитостью фейков о ВС РФ.