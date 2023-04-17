Билан объяснил, почему бесплатно выступил на сцене Барнаула

Общаясь с представителями СМИ, Дима Билан пояснил, почему не взял денег за концерт в Барнауле перед особенными детьми.
Мероприятие состоялось 15 апреля и посвящено оно было 5-летию проекта "Михутка".
Артист не стал скрывать о том, что много раз принимал участие в благотворительных концертах.
Дмитрий объяснил, что интерес к таким программам у него появился во время участия в шоу "Голос", когда он увидел очень разных детей.
Дальше был проект "Не молчи" и песня с таким же названием, в клипе к которой снялась девочка с особенностями развития.
Билан много общался с детьми в инвалидных креслах, с которыми смеялся и грустил. С тех пор звезда сцены не может остановиться и движется в данном направлении.