Билан объяснил, почему бесплатно выступил на сцене Барнаула

Общаясь с представителями СМИ, Дима Билан пояснил, почему не взял денег за концерт в Барнауле перед особенными детьми.

Мероприятие состоялось 15 апреля и посвящено оно было 5-летию проекта "Михутка".

Артист не стал скрывать о том, что много раз принимал участие в благотворительных концертах.

Дмитрий объяснил, что интерес к таким программам у него появился во время участия в шоу "Голос", когда он увидел очень разных детей.

Дальше был проект "Не молчи" и песня с таким же названием, в клипе к которой снялась девочка с особенностями развития.

Билан много общался с детьми в инвалидных креслах, с которыми смеялся и грустил. С тех пор звезда сцены не может остановиться и движется в данном направлении.