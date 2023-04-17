WSJ: США и союзники ищут способ сократить экономические отношения с КНР

Днём понедельника, 17 апреля, журналисты американского новостного агентства Wall Street Journal со ссылкой на инсайдеров рассказали, что в администрации Белого дома заняты поиском способа сократить экономическое сотрудничество Вашингтона с Пекином. В WSJ считают, что аналогичная задача сейчас стоит перед европейскими чиновниками.

По данным Wall Street Journal, речь идёт о снижении взаимодействия с китайской экономикой в отраслях, которые являются стратегически важными для Соединённых Штатов и государств-членов Европейского Союза. Предполагается, что к такому решению команду Джо Байдена подтолкнула начатая Россией спецоперация в Украине, заставившая Запад произвести переоценку своих связей с Китаем.

Предполагается, что в случае начала нового масштабного военного конфликта или пандемии вроде коронавирусной Китайская Народная республика может начать блокаду экспорта продукции, в которой нуждаются западные державы, ввиду чего коллективный Запад должен сам нарастить производство таких товаров.

В то же время аналитики WSJ считают, что страны "Большой Семёрки" находятся под давлением США, которые выступают инициатором начала смены курса в отношении западного сотрудничества с КНР, что может повлечь за собой начало так называемой практики "разорения соседа", от которой выиграет лишь американское государство.

Характерно, что накануне в пресс-службе правительства Китая заявили о нежелании Пекина поставлять своё оружие Украине или России во время спецоперации.