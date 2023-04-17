Япония выразила протест России из-за учений ТОФ возле Южных Курил

Днём 17 апреля сотрудник пресс-службы японского правительства Хирокадзу Мацуно публично заявил, что Токио выражает протест Москве из-за начавшихся учений Тихоокеанского флота России возле островов Южных Курил, поскольку токийская администрация считает данные территории своими.

Известно, что острова южнокурильской гряды Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи перешли к Советскому Союзу после окончания Второй Мировой войны, по итогам которой Токио и Москва так и не подписали мирный договор. После начала российской спецоперации в Украине японские власти начали вводить масштабные санкции в отношении России.

По словам бывшего российского президента Дмитрия Медведева, из-за недружественной риторике правительства Японии власти России в настоящий момент не считают возможным проведение новых переговоров о заключении мира с данной страной. Также Медведев посоветовал японцам забыть о Южных Курилах.

Характерно, что сегодня Владимир Путин провёл переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, в рамках которых политики обсудили ход учений ТОФ. Во время беседы Путин сообщил, что Министерство обороны России должно быть готово использовать силы национального флота на любых направлениях.

Позднее глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков пояснил, что Владимир Путин имел в виду применение флота России в региональных конфликтах, включая украинский.