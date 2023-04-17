Нутрициолог Арзамасцев назвал лучшие напитки для сердца людей в возрасте

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев сообщил в интервью "Москва 24", что для поддержания работы сердца пожилым людям следует употреблять в пищу определенные напитки.

Вода, зеленый чай и фруктово-овощные соки - то, за что жизненно важный орган скажет "спасибо".

Медик обратил внимание, что жидкости в организме должно быть достаточно, так как от этого зависит текучесть крови, а соответственно работа сердца.

Специалист дал совет ежедневно пить не менее 1,5-2 л воды для обеспечения нормальной работы сердца и организма в целом.

Некрепко заваренный чай содержит в своем составе антиоксиданты, которые полезны для всех клеток организма, включая клетки сердца.

Фруктово-овощные богаты витаминами, микроэлементами, калием. Шпинат, огурцы, сельдерей и любые фрукты могут входить в состав полезного для сердца напитка.