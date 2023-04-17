Линн Трейси отказалась посетить заседание Госдумы по биолабораториям США

Днём понедельника, 17 апреля, пресс-служба посольства Соединённых Штатов в России сообщила, что американский посол в Москве Линн Трейси приняла решение не приходить на заседание Государственной думы РФ, которое посвящено деятельности биологических лабораторий в Украине.

Пресс-релиз американского диппредставительства в Москве гласит, что Трейси официально отклонила приглашение на профильное заседание Госдумы по вопросу биолабораторий США, поскольку администрация Вашингтона соблюдает положения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и не считает нужным объясняться перед российскими парламентариями.

Характерно, что в американском посольстве резко ответили на приглашение Линн Трейси в Думу, подчеркнув, что в Белом доме считают завершёнными любые консультации с российской стороной по вопросам деятельности своих биологических лабораторий ввиду того, что прежние комментарии Вашингтона по данному вопросу были исчерпывающими.

При этом ранее начальник войск РХБЗ при Министерстве обороны России Игорь Кириллов рассказал, что в освобождённых регионах в зоне спецоперации обнаружены сведения, проливающие свет на личности тех, кто ответственен за создание биолабораторий в Украине. По словам военного чиновника, следы данной деятельности ведут в США.

Накануне Владимир Путин заявил, что к 1 июля в Беларуси будут построены хранилища для российского ядерного оружия. Что примечательно, заявление Путина было сделано после того, как в Министерстве обороны Великобритании рассказали о своих планах по передаче Украины танковых снарядов с обедненным ураном.