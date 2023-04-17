Диетолог Бест озвучила принципы питания, позволяющие замедлить процесс старения после 50 лет

Диетолог Триста Бест обратила внимание, что для людей, перешагнувших полувековой рубеж, очень важно, чтобы в рационе питания присутствовало достаточное количество белка и клетчатки.

"Возрастным" стоит поменьше потреблять в пищу обработанных продуктов, а побольше цельных растительного происхождения.

Клетчатка, поступающая в организм 50-летних людей, способна снизить риск сердечных болезней, сахарного диабета, гипертонии и онкологии.

Цельнозерновые продукты, чечевица, овощи, фрукты, белок помогают справится с потерей мышечной массы.

Потребление полезных жиров снижает риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца.

Витамин C, а также продукты, в состав которых он входит, замедляют процесс старения.