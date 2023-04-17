19fortyfive: конфликт в Украине и выборы президента США 2024 года взаимозависимы

Вечером понедельника, 17 апреля, публицист новостного агентства 19fortyfive Роберт Фарли опубликовал новую колонку, в рамках которой рассказал, что исход боевых действий на территории Украины и грядущих выборов президента Соединённых Штатов 2024 года зависят друг от друга.

По данным Фарли, в настоящий момент действующий президент США Джо Байден продолжает настаивать на оказании дальнейшей финансовой и военной поддержки Киеву, в то время как его оппоненты от республиканской партии осуществляют риторику необходимости сильного сокращения или полного прекращения оказания помощи Украине.

В частности, флоридский губернатор Рон ДеСантис, который представляет партию республиканцев, изначально занимал нейтральную позицию в отношении оказания помощи ВСУ, однако резко сменил своё мнение после того, как Дональд Трамп призвал к прекращению спонсирования режима Владимира Зеленского. При этом известно, что ДеСантис является ключевым оппонентом Трампа на следующих выборах.

Эксперты 19fortyfive сходятся во мнении, что после ряда неудачных реплик Рона ДеСантиса Дональд Трамп всё-таки станет ключевым выдвиженцем на пост американского президента от республиканской партии в 2024 году. Характерно, что Байден также планирует баллотироваться на второй срок, о чём он сообщил накануне, однако его победа маловероятно из-за позиции политика по украинскому вопросу.

Примечательно, что ранее Трамп пообещал в случае своего переизбрания на пост президента США закончить боевые действия в Украине за 24 часа, просто позвонив Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.