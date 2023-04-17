Рубальская заявила, что никогда в жизни не была в гостях у Пугачевой

Лариса Рубальская, общаясь с журналистами, заявила, что в последнее время стала героиней фейковых новостей.

Некоторое время назад в Сети появилась информация, что Алла Пугачева не пустила ее на порог своего дома.

Рубальская заверила, что никогда в жизни не была ни у дверей Пугачевой, ни в гостях. Более того, Лариса Алексеевна никогда не стремилась к этому.

Поэтесса вспомнила, что с певицей у нее были вежливые отношения, но дружбы между ними не было.

Тот факт, что Рубальская не комментирует многие фейковые новости о себе, она объяснила отсутствием привычки оправдываться. Этому важному умению знаменитость научил ее муж.