Волка из «Ну, погоди!» вместо Анатолия Папанова должен был озвучивать Владимир Высоцкий

Когда мультипликатор Вячеслав Котеночкин искал актера, который должен был озвучить главного персонажа Волка в новом мультфильме "Ну, погоди!", его выбор пал на Владимира Высоцкого. Владимир Семенович с радостью согласился, более того - пообещал написать несколько песен к мультфильму.

Но этой озвучке не суждено было случиться. В вышестоящих инстанциях заявили, что Высоцкий тлетворно влияет на молодежь и категорически запретили использовать его голос в мультфильме.

Правда, Котеночкин нашел, как извиниться перед актером: в одной из серий "Ну, погоди!" Волк насвистывает "Песню о друге" Владимира Высоцкого, поднимаясь по канату на балкон к Зайцу.

Озвучивать же Волка пришлось Анатолию Папанову. Правда, Котеночкин сначала не очень хотел привлекать актера к этой работе, так как считал, что Папанов слишком мягкий и скромный, а поэтому не сможет озвучить отрицательного героя.

Но все-таки Анатолий Дмитриевич справился с поставленной перед ним задачей на все сто процентов. И сегодня даже трудно представить главного персонажа "Ну, погоди!" Волка с другим голосом.

Правда, впоследствии Папанов был не рад, что участвовал в этом проекте. Дело в том, что его стали широко узнавать именно благодаря известному мультяшному персонажу.

Стоило ему появиться на публике или даже просто на улице, как тут же ему кричали: "Ну, Волк, погоди!" Актера это обижало: у него было много знаковых ролей, а узнавали его только по озвученному им персонажу Волка.

И тем не менее, мультфильм "Ну, погоди!" в озвучке Анатолия Папанова и Клары Румяновой стал культовым для многих поколений советских, а потом и современных детей.