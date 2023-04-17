Диетолог Соломатина рассказала, какая ежедневная доза кофе безопасна для здоровья

Для многих начало дня без чашечки кофе немыслимо. Особые же любители же бодрящего напитка могут навредить своему здоровью.

О чувстве меры в этом случае рассказала диетолог Елена Соломатина.

Эксперт сообщила, что 4 чашки кофе в день не навредят здоровью, а принесут ему пользу.

Категория же людей с повышенным артериальным давлением не должна употреблять этот напиток совсем.

Соломатина дала совет гипертоникам заменять кофе цикорием. При добавлении в настой сливок или молока он очень похож на вкус кофе.

Отметим, что сегодня, 17 апреля, отмечается Международный день кофе.