Почву на огороде можно сделать плодородной без покупных удобрений

За зимний период почва на приусадебном участке обедняется и становится менее плодородной. В результате процессов вымывания она теряет полезные вещества, необходимые для здорового роста растений: азот и калий.

Чтобы перед началом нового дачного сезона снова сделать почву урожайной, необходимо ее подкормить. Для этого не обязательно использовать готовые составы, продающиеся в специализированных садовых центрах.

Отличным средством для повышения плодородности служит обычный компост. Причем приготовить его можно не только из перепревших растений, но также из сорняков, скошенной травы и остатков еды.

Начинать вносить компост в почву нужно в середине апреля. Но при этом есть одно важное условие: перед внесением он должен полностью перепреть.

Неразложенный компост может быть опасен для некоторых растений, например, для пионов. Полностью микробиологические процессы разложения проходят за 2-3 года, после чего почву можно назвать по-настоящему удобренной.