Выступление Варум в Крокусе намерены отменить из-за высказываний певицы против спецоперации

Певица Анжелика Варум должна была выйти на сцену в Crocus City Hall в российском городе Красногорск. В настоящее время решается, состоится ли мероприятие или будет отменено.

Активисты обратились к главе Московской области Андрею Воробьеву с требованием отменить выступление исполнительницы. Культурное событие намечено на 29 апреля текущего года.

Общественники, а именно движение "Внуки" собираются сорвать концерт из-за высказываний певицы. Она позволила себе нелестно высказаться об СВО в Донбассе.

Общественная организация требует проверить Варум, о чем сообщает издание "Абзац".