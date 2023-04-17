Гарленд: США передают замороженные активы России на восстановление Украины

«Мы пользуемся новыми полномочиями, предоставленными Конгрессом, чтобы передавать определенные изъятые нами активы российских олигархов на восстановление Украины», — сказал Гарленд.

Кроме того, на данной пресс-конференции заместитель генпрокурора США Лиза Монако отметила, что в настоящее время Вашингтон «активизирует усилия» по замораживанию и изъятию российских активов.

Помимо незаконного присвоения активов России Монако также заявила, что американские прокуроры работают со своими зарубежными партнёрами над расследованием якобы совершенных российской стороной военных преступлений.