Московская прокуратура проверяет Козловского на предмет дисредитации ВС РФ

Представители столичной прокуратуры сообщили, что в отношении актера Данилы Козловского ведется проверка по статье о дискредитации ВС России.

Ранее сообщалось, что на имя руководителя прокуратуры было написано заявление главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным с требованием проверить артиста.

Бородин информировал о высказываниях Козловского против СВО в Украине.

После депутаты Госдумы направили заявление в Минкульт, призывая к отмене мероприятий с участием Козловского. Постановки с актером должны состояться в Питере в мае текущего года.

Козловский же уверяет, что покидал РФ лишь на несколько дней из-за встречи с наследницей, которая проживает в США. Слова, за которые его проверяют на экстремизм, сказаны на съемках сериала "Карамора".

Данила отметил, что все доходы получает в России, а гражданство у него только РФ.